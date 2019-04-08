«Братство» Лунгина выйдет 9 мая

Кадр из трейлера фильма «Братство» © FRESH Trailers / © FRESH Trailers / YouTube

Министерство культуры РФ выдало прокатное удостоверение фильму Павла Лунгина «Братство», посвященному выводу советских войск из Афганистана. Фильм, как и было запланировано, выйдет на экраны российских кинотеатров 9 мая

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минкульт. Как отметили в министерстве, дополнительных экспертиз картине не потребовалось.

Фильм «Братство» основан на воспоминаниях старших офицеров службы внешней разведки. В феврале 2018 года картина была представлена на Берлинском кинофестивале. Ее выход в российский прокат был назначен на 6 декабря 2018 года, но затем перенесен на 9 мая 2019 года.

В конце марта заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов предложил не выпускать «Братство» в прокат 9 мая, поскольку «на этом фильме нельзя воспитывать молодежь, развивать чувства патриотизма, особенно в условиях информационной войны». Он также отметил, что картины Лунгина вызвала неоднозначную реакцию у представителей ветеранских организаций, присутствовавших на закрытом показе «Братства».

С предложением дать его коллегам протокольное поручение, чтобы фильм не вышел 9 мая, сенатор обратился к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, но она эту инициативу не поддержала.





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