«Братство» Лунгина выйдет 9 маяКадр из трейлера фильма «Братство»© FRESH Trailers / YouTube
Министерство культуры РФ выдало прокатное удостоверение фильму Павла Лунгина «Братство», посвященному выводу советских войск из Афганистана. Фильм, как и было запланировано, выйдет на экраны российских кинотеатров 9 мая
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минкульт. Как отметили в министерстве, дополнительных экспертиз картине не потребовалось.
Фильм «Братство» основан на воспоминаниях старших офицеров службы внешней разведки. В феврале 2018 года картина была представлена на Берлинском кинофестивале. Ее выход в российский прокат был назначен на 6 декабря 2018 года, но затем перенесен на 9 мая 2019 года.
В конце марта заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов предложил не выпускать «Братство» в прокат 9 мая, поскольку «на этом фильме нельзя воспитывать молодежь, развивать чувства патриотизма, особенно в условиях информационной войны». Он также отметил, что картины Лунгина вызвала неоднозначную реакцию у представителей ветеранских организаций, присутствовавших на закрытом показе «Братства».
С предложением дать его коллегам протокольное поручение, чтобы фильм не вышел 9 мая, сенатор обратился к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, но она эту инициативу не поддержала.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ
Понравился материал?помоги сайту!
17:52«Братство» Лунгина выйдет 9 мая
16:40На «Дикую мяту» приедут Shortparis
15:36Минкульт: Приказа о слиянии театров нет
13:35Объявлен короткий список Премии Норы Галь
13:09Новая группа Матса Густафссона выступит в Москве
12:22Кирилл Серебренников освобожден из-под домашнего ареста
11:37В петербургском «Манеже» пройдет выставка «Жизнь после жизни»
5 апреля 2019
19:10Фестиваль польских фильмов пройдет в Москве
15:54Платоновский фестиваль объявил выставочную программуВсе новости
Подписывайтесь
на канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен,
чтобы ничего не пропустить