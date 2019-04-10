Объявлены финалисты Международного Букера© The Man Booker Prizes
9 апреля в Лондоне объявлен шорт-лист Международной Букеровской премии 2019 года. В него вошли шесть произведений писателей из Германии, Колумбии, Омана, Польши, Франции и Чили.
Список финалистов опубликован на сайте премии:
- «Небесные тела» (Celestial Bodies) — Джоха Аль-Хартхи (Оман);
- «Годы» (The Years) — Анни Эрно (Франция);
- «Сосновые острова» (The Pine Islands) — Марион Пошманн (Германия);
- «Пройдись плугом по костям мертвых» (Drive Your Plow Over The Bones Of The Dead) — Ольга Токарчук (Польша);
- «Форма руин» (The Shape Of The Ruins) — Хуан Габриэль Васкес (Колумбия);
- «Непрожитое» (The Remainder) — Алия Трабукко Серан (Чили).
Автор одной из книг шорт-листа — польская писательница Ольга Токарчук, в прошлом году награжденная Международным Букером за роман «Бегуны» (Flights).
Международная Букеровская премия была учреждена в 2005 году, с 2015 года она вручается ежегодно, а не раз в два года, как раньше, при присуждении премии не учитываются прежние заслуги писателей — они награждаются за конкретное произведение, переведенное на английский язык и изданное в Великобритании или Ирландии.
Денежная часть премии — 50 тысяч фунтов — делится поровну между автором романа-победителя и его переводчиком, финалисты получают по 1000 фунтов.
Лауреат 2019 года будет объявлен в Лондоне 21 мая.
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