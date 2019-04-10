Объявлены финалисты Международного Букера

© The Man Booker Prizes

9 апреля в Лондоне объявлен шорт-лист Международной Букеровской премии 2019 года. В него вошли шесть произведений писателей из Германии, Колумбии, Омана, Польши, Франции и Чили.

Список финалистов опубликован на сайте премии:

«Небесные тела » (Celestial Bodies) — Джоха Аль-Хартхи (Оман);

(Celestial Bodies) — Джоха Аль-Хартхи (Оман); «Годы » (The Years) — Анни Эрно (Франция);

(The Years) — Анни Эрно (Франция); «Сосновые острова » (The Pine Islands) — Марион Пошманн (Германия);

(The Pine Islands) — Марион Пошманн (Германия); «Пройдись плугом по костям мертвых » (Drive Your Plow Over The Bones Of The Dead) — Ольга Токарчук (Польша);

(Drive Your Plow Over The Bones Of The Dead) — Ольга Токарчук (Польша); «Форма руин » (The Shape Of The Ruins) — Хуан Габриэль Васкес (Колумбия);

(The Shape Of The Ruins) — Хуан Габриэль Васкес (Колумбия); «Непрожитое » (The Remainder) — Алия Трабукко Серан (Чили).

Автор одной из книг шорт-листа — польская писательница Ольга Токарчук, в прошлом году награжденная Международным Букером за роман «Бегуны» (Flights).

Международная Букеровская премия была учреждена в 2005 году, с 2015 года она вручается ежегодно, а не раз в два года, как раньше, при присуждении премии не учитываются прежние заслуги писателей — они награждаются за конкретное произведение, переведенное на английский язык и изданное в Великобритании или Ирландии.

Денежная часть премии — 50 тысяч фунтов — делится поровну между автором романа-победителя и его переводчиком, финалисты получают по 1000 фунтов.

Лауреат 2019 года будет объявлен в Лондоне 21 мая.





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