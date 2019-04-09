В «Октябре» пройдет ретроспектива Надава Лапида

Кадр из фильма «Синонимы» © ПРОвзгляд

С 14 по 16 апреля Синематека «Искусство кино» представит в московском киноцентре «Каро 11 Октябрь» ретроспективу израильского режиссера Надава Лапида.

Ретроспектива откроется российской премьерой драмы «Синонимы» (Synonymes, Германия-Израиль-Франция, 2019), получившей «Золотого медведя» на Берлинале-2019. Картину представят сам режиссер и главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин.

Надав Лапид будет присутствовать и на всех остальных показах ретроспективы. Помимо «Синонимов» в ее программе полнометражные фильмы «Полицейский» (Ha-shoter, Израиль-Франция, 2011) и «Воспитательница» (Haganenet, Израиль-Франция, 2014), а также короткометражные фильмы «Подружка Эмиля» (Ha-Chavera Shell Emile, Израиль, 2006), «Почему?» (Lama?, Израиль, 2014 ), «Дорога» (Kvish, Израиль, 2005) и «Арсенальная горка» (Ammunition Hill, Израиль, 2003).

Показы ретроспективы пройдут в рамках проекта «Каро.Арт». Кинопрокатная компания «ПРОвзгляд» выпускает фильм «Синонимы» в российский прокат 25 апреля.

Ретроспектива организована при поддержке Посольства Государства Израиль в Москве





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