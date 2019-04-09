В Москве будет выходить журнал «Фольклор и антропология города»© Музей Москвы
11 апреля в Музее Москвы состоится презентация первого номера научного журнала «Фольклор и антропология города», посвященного городской легенде.
Начало в 19:00, вход бесплатный по предварительной онлайн-регистрации.
Литературный критик Галина Юзефович и писательница Мария Галина расскажут о «мифе из подворотни» — как с городской легендой работает современная литература. А антропологи и редакторы журнала Дарья Радченко и Александра Архипова обсудят с гостями, для чего горожане создают воображаемое метро и насколько городская легенда может влиять на нашу жизнь.
Основная задача журнала «Фольклор и антропология города» — создать адекватную дискуссионную и публикационную площадку для обсуждения и консолидации исследований в области антропологии и городского фольклора. В журнале будут обсуждаться как актуальные теоретические и полевые исследования, так и классические работы.
Презентация журнала пройдет в рамках вернисажа выставки «Гоголь в Москве». Выставка, приуроченная к 210-летию писателя, продлится до 2 июня и расскажет о московском периоде его жизни и творчества.
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