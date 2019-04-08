На «Дикую мяту» приедут Shortparis

Сегодня, 8 апреля, организаторы фестиваля «Дикая мята», объявили артистов, которые в этом году выступят на нем впервые. Среди них петербургская группа Shortparis.

«Shortparis — это машина времени, которая отправляет меня, как поклонника, во времена, когда музыка была территорией смысла, арт-пространством для самовыражения. Сейчас такого очень не хватает», — цитирует пресс-служба «Дикой мяты» продюсера фестиваля Андрея Клюкина.

Также впервые на «Дикую мяту» едут инди-группы «СОВА» (Екатеринбург), «Нотэбёрд» (Мурманск) и Vice Versa (Москва).

Кроме того, сообщается, что лайнап фестиваля пополнила московская исполнительница Эрика Лундмоен,

«Дикая мята — 2019» пройдет с 28 по 30 июня у села Бунырево Алексинского района Тульской области, где на пяти сценах выступят 100 артистов со всего мира.

В числе участников фестиваля Faithless DJ Set, Дельфин, «Мумий Тролль», Primal Scream, Баста, James Leg, Монеточка, Dubioza Kolektiv, Нейромонах Феофан, Lola Marsh, «кАчевники», «Комсомольск», Vurro, Анна Пингина, The Blind Suns, Junkyard Storytellaz, Caleb Hawley и Messer Chups.





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