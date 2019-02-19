Sister Bliss представит ночное шоу на «Дикой мяте»

© «Дикая мята»

Одним из хедлайнеров электронной ночной сцены фестиваля «Дикая мята», который пройдет с 28 по 30 июня у села Бунырево Алексинского района Тульской области, станет Faithless DJ Set – проект британской пианистки, композитора, диджея и продюсера Sister Bliss.

Диджейский дебют Sister Bliss состоялся в 1987 году в Лондоне, где она познакомилась с продюсером Rollo, вместе с которым и создала группу Faithless. За свою историю Faithless выпустили шесть студийных альбомов, став одной из ведущих трип-хоп формаций Европы и всего мира. В 2011 году группа взяла бессрочный отпуск.

«Это выступление, в рамках которого к нам приедет Sister Bliss — настоящий ветеран электронной сцены, создатель группы Faithless, — говорит продюсер фестиваля Андрей Клюкин. — Она выдающийся музыкант и композитор, а в электронной музыке Sister Bliss, лично для меня, номер один. Ночная программа стартует на сцене Titana (одной из пяти сцен фестиваля) в 23:00 и продлится до трех часов ночи 28 и 29 июня. Также на этой сцене состоится специальный концерт Дельфина».

Всего в ночной программе состоятся выступления восьми артистов, полная программа электронной сцены будет объявлена позже.

В 2019 году фестиваль «Дикая мята» проводится в двенадцатый раз. Помимо Faithless DJ Set и Дельфина его участниками станут «Мумий Тролль», Primal Scream, Баста, James Leg, Монеточка, Dubioza Kolektiv, Нейромонах Феофан, Lola Marsh, «кАчевники», «Комсомольск», Vurro, Анна Пингина, The Blind Suns, Junkyard Storytellaz, Caleb Hawley и Messer Chups. Лайнап фестиваля будет дополняться.





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