Primal Scream выступят на фестивале «Дикая мята»

© Adam Schilling / Hi-Fi Way

Одним из хедлайнеров фестиваля «Дикая мята», который пройдет с 28 по 30 июня у села Бунырево Алексинского района Тульской области, станут основатели движения «индитроника», шотландская группа Primal Scream.

Об этом сообщает пресс-служба фестиваля. «Легендарная группа приедет в Россию праздновать 35-летие творческой карьеры своего харизматичного лидера Бобби Гиллеспи», — приводит пресс-служба слова продюсера фестиваля Андрея Клюкина.

В 2019 году «Дикая мята» проводится в двенадцатый раз. Помимо Primal Scream в фестивале примут участие Баста, «Мумий Тролль», Монеточка и Dolphin, который подготовит специальную программу.

Всего на пяти сценах фестиваля в этом году выступят сто артистов со всего мира. Среди уже заявленных участников Нейромонах Феофан, новый проект SunSay «кАчевники», участница шоу «Голос» Анна Пингина, James Leg (США), Dubioza kolektiv (Босния и Герцеговина), Lola Marsh (Израиль).

Программа «Дикой мяты — 2019» не ограничивается музыкой. Организаторы готовят кинопоказы, книжную ярмарку, творческие встречи, мастер-классы, спортивные игры, ярмарку хэнд-мейда, фудкорт, маркет экологически чистой еды и многое другое.





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