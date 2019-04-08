Новая группа Матса Густафссона выступит в Москве

© Культурный центр «Дом»

15 апреля в Культурном центре «Дом» в Москве состоится концерт супергруппы The End – нового проекта шведского фри-джазового саксофониста Матса Густафссона.

Как сообщает сайт КЦ «Дом», вместе с ним в The End играют лидер хардкор-джазового ансамбля Møster!, саксофонист Кьетиль Местер (Норвегия), солистка Fire! Orchestra Матса Густафссона, джазовая певица София Йернберг (Швеция) и гитарист Ultralyd Андерс Хана (Норвегия).

На концерте в Москве к ним присоединится норвежский барабанщик Берге Фьордхейм из группы Cloroform.

Первый альбом The End под названием «Svårmod Och Vemod Är Värdesinnen» вышел летом прошлого года на экспериментальном английском лейбле Rare Noise Records .

Концерт проводится при поддержке Посольства Норвегии в России и Посольства Швеции в России





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