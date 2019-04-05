Музей архитектуры готовит выставку, посвященную творчеству Александра Гегелло

Музей архитектуры готовит выставку, посвященную творчеству Александра ГегеллоАлександр Гегелло. Автопортрет. 1914 (фрагмент)© Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева
19 апреля в Государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева в Москве откроется выставка «Александр Гегелло: между классикой и конструктивизмом».
Как сообщает сайт музея, на первой московской монографической выставке, посвященной творчеству архитектора и художника Александра Гегелло (1891–1965), будут представлены архитектурные проекты и фотографии из собрания Музея архитектуры, подаренные вдовой архитектора Ниной Васильевной и дополненные фотографиями из архива ФСБ в Петербурге.
Также на выставке можно будет увидеть около ста работ оригинальной графики архитектора, который серьезно увлекался рисунком, гравюрой и живописью.
«Благодаря дизайну экспозиции, выставка позволит перенестись в Ленинград середины 1920-х – начала 1930-х годов: один из самых запоминающихся мотивов жилмассива на Тракторной улице и Серафимовского участка — полуарка — будет выстроена в экспозиции в соответствии с реальными пропорциями и окрашена в оригинальный цвет, а модель Дома технической учебы позволит прочувствовать необычный объем входной группы», — пишут организаторы выставки.
Выставка «Александр Гегелло: между классикой и конструктивизмом» в Музее архитектуры продлится до 14 июля.
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