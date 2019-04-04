ММОМА представит вторую часть выставки о парижских событиях 1968 года

Жарар Фроманже. Французский флаг («Красный). 1968 © ММОМА

1 мая в Мовсковском музее современного искусства (ММОМА) на Гоголевском бульваре, 10 начнет работу выставка «Преодоление искусства», вторая часть проекта, посвященного переосмыслению событий мая 1968 года в Париже.

Выставка продлится до 23 июня и займет весь второй корпус музея, в экспозицию войдут оригинальные афиши 1968 года, журналы и издания, ставшие знаковыми для современного искусства, такие как легендарные ROBO и Opus International, интерактивные инсталляции Хулио Ле Парка и Ивараля, а также работы художников, никогда ранее не выставлявшихся в России: Жерара Фроманже, Исидора Изу, Жиля Вольмана, Даниеля Бюрена.

Название выставки «Преодоление искусства» отсылает к одному из пяти слоганов Ги Дебора, представленных в виде пяти холстов на выставке в 1963 году в Дании. Спустя пять лет граффити с этими директивами появились на стенах Парижа. К этому моменту уже были выпущены и трактат Рауля Ванейгема «Об умении жить для молодых поколений» и «Общество спектакля» Ги Дебора.

Главной идеей документов этой эпохи стало соединение искусства и политики на всех стадиях развития. Именно в эти годы художники начинают выходить на улицы, а Жерар Фроманже, один из основателей знаменитого «Народного ателье афиш», выдувает свое «Дыхание» из красного пластика альтюгласа и выходит вместе с ним на улицы и площади Парижа. За эти скульптуры он и его сообщники – режиссер Жан-Люк Годар и актер Пьер Клеманти – были задержаны.

Первая часть выставки, «Запрещено запрещать», проходила в Образовательном центре ММОМА, на ней побывали более 15 тысяч человек. Первоначально предполагалось завершить выставку в феврале, но по многочисленным просьбам посетителей она была продлена до конца марта.

Если акцент первой части проекта был сделан на социальном и культурном аспектах парижских событий, то вторая часть выставки, продолжив основную тему, захватит более широкий период — с 1950-х годов — и расскажет о связи политики и искусства.

За несколько дней до открытия выставки в ММОМА приедет французский художник, один из основателей знаменитого «Народного ателье афиш» Жерар Фроманже.





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