 
18:04 3 апреля 2019Новости
4840
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

В Павильоне книги обсудят положение дел в российской поп-музыке

News_detailed_picture© Павильон Книги №516

21 апреля в Павильоне книги на ВДНХ состоится круглый стол «Российская поп-музыка: настали времена почище?».

Начало в 16:00, вход бесплатный по предварительной онлайн-регистрации.

Участники круглого стола:

Вопросы для обсуждения:

  • что такое «европейский проект», и можно ли говорить о самобытности в условиях свободного доступа к мировой музыкальной библиотеке?
  • насколько действительно нов тренд на «самостоятельность», «независимость от Запада» среди российских исполнителей?
  • как может развиваться карьера востребованных сегодня артистов? Смогут ли они дать множество прощальных концертов через годы?
  • и когда все-таки ушла эпоха Земфиры?

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ







Комментарии


Сегодня на сайте
Реквием по КаренСовременная музыка
Реквием по Карен 

Александр Кушнир вспоминает несостоявшихся героев эпохи Вудстока. Глава третья: печальная легенда о Карен Далтон — звезде Гринвич-Виллидж 1960-х и любимой певице Боба Дилана

3 апреля 20199870
Голос люксКино
Голос люкс 

Почему вы слышали Скотта Уокера, даже если не слышали о нем

29 марта 201937000
Без истерикиТеатр
Без истерики 

«Преступление и наказание» Константина Богомолова в «Приюте комедианта»

29 марта 201939400