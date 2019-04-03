В Павильоне книги обсудят положение дел в российской поп-музыке© Павильон Книги №516
21 апреля в Павильоне книги на ВДНХ состоится круглый стол «Российская поп-музыка: настали времена почище?».
Начало в 16:00, вход бесплатный по предварительной онлайн-регистрации.
Участники круглого стола:
- Александр Горбачев (ex-«Афиша», ex-«Медуза», автор текста «Эпоха Земфиры и "Мумий Тролля" закончилась. Теперь всё иначе»);
- Антон Вагин («Нож», телеграм-канал «Всякая годная попса»);
- Денис Бояринов (раздел «Современная музыка» COLTA.RU).
Вопросы для обсуждения:
- что такое «европейский проект», и можно ли говорить о самобытности в условиях свободного доступа к мировой музыкальной библиотеке?
- насколько действительно нов тренд на «самостоятельность», «независимость от Запада» среди российских исполнителей?
- как может развиваться карьера востребованных сегодня артистов? Смогут ли они дать множество прощальных концертов через годы?
- и когда все-таки ушла эпоха Земфиры?
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