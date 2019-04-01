РАМТ представит премьеру спектакля по пьесе Михаила Угарова

На репетиции спектакля «Оборванец» © РАМТ

Сегодня, 1 апреля, Российский академический молодежный театр (РАМТ) отметит годовщину со дня смерти драматурга, сценариста и режиссера Михаила Угарова (1956-2018) премьерой спектакля по его ранней пьесе «Оборванец».

«Сегодня исполняется ровно год, как не стало Михаила Угарова, трагически скончавшегося 1 апреля 2018 года на 63-м году жизни от сердечного приступа. В Российском молодежном театре решили к этой дате приурочить премьеру спектакля, поставленного по его пьесе "Оборванец" известным режиссером Владимиром Мирзоевым», — цитирует ТАСС пресс-службу РАМТ.

«РАМТ — хорошее место для пьес необычных, "неправильных", — говорит Владимир Мирзоев. — Тем более, что Алексей Владимирович Бородин [1] Угарова знал хорошо: много лет назад они работали в Кирове — Миша актером, Алексей Владимирович — режиссером. Эта пьеса долго не могла найти приюта, теперь же наконец-то обретет дом в память о своем авторе, о настоящем мастере».

В спектакле заняты Александр Доронин, Наталья Рязанова, Диана Морозова, Алексей Мишаков, Андрей Сипин и Мария Турова.

Премьерные показы пройдут 1, 2, 6, 17, 23 апреля и 30 мая.





[1] Художественный руководитель РАМТ





ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ