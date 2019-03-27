Книгу по истории российской выставочной архитектуры представят в Москве

1 апреля в Московской архитектурной школе (МАРШ) состоится лекция-презентация книги «А History of Russian Exposition and Festival Architecture: 1700-2014».

Начало в 19:00, вход свободный по предварительной регистрации на сайте школы МАРШ.

Лекцию проведут авторы-составители книги Алла Аронова и Александр Ортенберг. Участие в презентации примет историк архитектуры, кандидат искусствоведения Ольга Казакова.

Коллективная монография, выпущенная в 2018 году в Лондоне издательством Routledge, включает статьи американских, британских, и российских историков: Дэвида Фишера, Венди Салмонд, Данилы Удовички-Селб, Владимира Паперного, Аллы Вронской, Сьюзан Рид, Ольги Казаковой.

Книга «А History of Russian Exposition and Festival Architecture: 1700-2014» открывается тремя главами о торжественных и траурных церемониях времен Петра I, Елизаветы Петровны и Екатерины II, описывает архитектуру ряда международных и всероссийских выставок и заканчивается коротким очерком о церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи.





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