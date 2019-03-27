Книгу по истории российской выставочной архитектуры представят в Москве© Routledge
1 апреля в Московской архитектурной школе (МАРШ) состоится лекция-презентация книги «А History of Russian Exposition and Festival Architecture: 1700-2014».
Начало в 19:00, вход свободный по предварительной регистрации на сайте школы МАРШ.
Лекцию проведут авторы-составители книги Алла Аронова и Александр Ортенберг. Участие в презентации примет историк архитектуры, кандидат искусствоведения Ольга Казакова.
Коллективная монография, выпущенная в 2018 году в Лондоне издательством Routledge, включает статьи американских, британских, и российских историков: Дэвида Фишера, Венди Салмонд, Данилы Удовички-Селб, Владимира Паперного, Аллы Вронской, Сьюзан Рид, Ольги Казаковой.
Книга «А History of Russian Exposition and Festival Architecture: 1700-2014» открывается тремя главами о торжественных и траурных церемониях времен Петра I, Елизаветы Петровны и Екатерины II, описывает архитектуру ряда международных и всероссийских выставок и заканчивается коротким очерком о церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ
Понравился материал?помоги сайту!
17:54«Архстояние-2019» станет территорией для 321 исполнителя
16:09Книгу по истории российской выставочной архитектуры представят в Москве
14:40В Совфеде предложили перенести с 9 мая премьеру фильма Лунгина «Братство»
14:18Эрмитаж вошел в десятку самых популярных музеев мира
13:43Минкульт решил объединить Александринский и Волковский театры
12:42В Берлине ставят новую редакцию «Хованщины»
11:41Минобороны обзаведется собственной киностудией
11:10«Золотой Трезини» открыл второй сезон
26 марта 2019
17:59«Пилигрим» участвует в Дне бездомного человекаВсе новости
Подписывайтесь
на канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен,
чтобы ничего не пропустить