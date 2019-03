Мариинский театр везет в Москву «Парсифаль»

4 апреля в Московском концертном зале «Зарядье» солисты оперной труппы, хор и симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева представят «Парсифаль» Вагнера в концертном исполнении.

Главные партиии на сцене Большого зала МКЗ «Зарядье» исполнят тенор Михаил Векуа (Парсифаль), баритон Алексей Марков (Амфортас), бас Юрий Воробьев (Гурнеманц), баритон Михаил Петренко (Клингзор), бас Владимир Феляуэр (Титурель) и меццо-сопрано Юлия Маточкина (Кундри).

«Этим выступлением Мариинский театр продолжит оперный цикл на сцене "Зарядья", — сообщает сайт театра. — В текущем сезоне там уже была представлена опера Родиона Щедрина "Очарованный странник", которая стала первой сценической постановкой, привезенной петербургским коллективом в этот зал. В ближайших планах Мариинского театра в "Зарядье" — концертное исполнение оперы "Млада" Николая Римского-Корсакова, которая прозвучит 23 апреля в рамках празднования 175-летия со дня рождения композитора».

Опера-мистерия Вагнера «Парсифаль» впервые была поставлена в Мариинском театре в 1997 году британским режиссером Тони Палмером, в сезоне 2018/19 постановка вернулась в репертуар после восьмилетнего перерыва.

В 2010 году на лейбле Mariinsky вышла концертная запись «Парсифаля», которая получила номинацию на премию «Грэмми», была признана лучшим компакт-диском 2010 года по версии The New York Times и The Los Angeles Times, названа диском месяца журналом BBC Music и «выбором редакции» журнала The Gramophone, а также стала лучшей классической записью 2010 года по версии ArkivMusic и вошла в десятку лучших CD по версии газеты The Boston Globe.





