«Очарованного странника» Щедрина исполнят в Москве© Московский концертный зал «Зарядье»
Сегодня, 28 февраля, на сцене Московского концертного зала «Зарядье» солисты оперной труппы, хор и Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева представят оперу Родиона Щедрина «Очарованный странник» в режиссуре Алексея Степанюка.
Над спектаклем также работали художник-постановщик Александр Орлов, художник по костюмам Ирина Чередникова, художник по свету Евгений Ганзбург, главный хормейстер Андрей Петренко и хореограф Дмитрий Корнеев.
Главные партии на сегодняшнем концерте в МКЗ «Зарядье» исполнят бас Сергей Алексашкин, тенор Андрей Попов и меццо-сопрано Екатерина Сергеева.
Как отмечает сайт Мариинского театра, мировая премьера оперы Родиона Щедрина «Очарованный странник» на либретто композитора по одноименной повести Николая Лескова состоялась в Нью-Йорке в 2002 году, а спустя пять лет сочинение впервые прозвучало в России — в Концертном зале Мариинского театра.
Еще через год именно для этой сцены Алексей Степанюк создал спектакль, впоследствии закрепившийся в репертуаре Мариинского театра и ставший одним из наиболее активно гастролирующих проектов: его увидели зрители Нью-Йорка, Парижа, Стокгольма, Риги, Хельсинки, Вильнюса, Казани.
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