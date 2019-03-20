Журналистку уволили из «Коммерсанта» за публикации в Telegram© Maria Karpenko / Facebook
Сегодня, 19 марта, издательский дом «Коммерсантъ» уволил корреспондентку петербургского бюро газеты «Коммерсантъ» Марию Карпенко. Причиной послужили ее публикации в телеграм-канале.
Об этом Марии Карпенко сообщил генеральный директор ИД «Коммерсантъ» Владимир Желонкин, написала журналистка в своем фейсбуке. По ее словам, Желонкин объяснил решение об увольнении тем, что ее публикации в телеграм-канале «Ротонда», «противоречат редакционной политике издания» и назвал их «активизмом, несовместимым с журналистским статусом».
«Если не относить эти слова на счет критических замечаний "Ротонды" в адрес врио губернатора Петербурга Александра Беглова, единственное, что можно назвать активизмом — наши настойчивые попытки добиться того, чтобы работа городского правительства была одинаково открытой для всех журналистов. Такой активизм считаю не просто совместимым с журналистским статусом, но и неотъемлемой частью этого статуса», — считает Карпенко.
Кроме того, она рассказала «Медиазоне», что, по ее сведениям, недовольство властей вызывали и ее последние публикации в газете «Коммерсантъ», касающеся политики Александра Беглова. «Я склонна оценивать все произошедшее как связанные вещи», — сказала журналистка.
Она добавила, что трудовые отношения с редакцией расторгнуты по соглашению сторон, поскольку «официально уволить сотрудника за выражение им мнения за пределами газеты нельзя».
В свою очередь Желонкин подтвердил «Ведомостям» информацию об увольнении Карпенко, пояснив, что такой телеграм-канал, как «Ротонда», — это уже не личная страница в соцсетях, а медиа, тогда как согласно контрактам журналисты «Коммерсанта» в других медиа работать не могут.
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