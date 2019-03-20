Умер Марлен Хуциев

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Сегодня, 19 марта, в Москве в возрасте 93 лет умер кинорежиссер Марлен Хуциев.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

Марлен Мартынович Хуциев родился в 1925 году в.Тифлисе (ныне Тбилиси, Грузия), его отец был репрессирован в 1937 году. В 1952 году окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Игоря Савченко), работал на Одесской киностудии (1953–1958) и Киностудии имени Горького (1959–1965), с 1965 года был режиссером киностудии «Мосфильм», в 1968–1971 годы — художественным руководителем творческого объединения «Экран».

Первый полнометражный фильм Хуциева — «Весна на Заречной улице» (1956, в совавторстве с Феликсом Миронером) посмотрели более 30 млн зрителей. В 1958 году вышла первая самостоятельная режиссерская работа Марлена Хуциева, мелодрама «Два Федора».

Сценарий для своего следующего фильма, «Застава Ильича», Марлен Хуциев написал совместно с Геннадием Шпаликовым. В 1963 году на встрече с деятелями искусства первый фильм подверг резкой критике секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Картина, в которую режиссер был вынужден внести существенные изменения, вышла в 1965 году под названием «Мне двадцать лет» (специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля и Международного фестиваля европейского кино в Риме) и стала одним из символов «оттепели». Первоначальная версия под оригинальным названием была впервые показана в 1988 году.

Также в фильмографии Марлена Хуциева картины «Июльский дождь» (1966), «Был месяц май» (1970), «Алый парус Парижа» (1971, документальный), «И все-таки я верю...» (1974, документальный фильм Михаила Ромма, завершен после его смерти совместно с Элемом Климовым и Германом Лавровым), «Послесловие» (1983), «Бесконечность» (1991, приз Альфреда Бауэра и приз экуменического жюри Берлинского кинофестиваля) и «Люди 1941 года» (2001, документальный). Для шести своих фильмов режиссер написал сценарии, также он исполнил несколько эпизодических ролей в кино.

В 1967 году Марлен Хуциев поставил в московском театре «Современник» спектакль «Случай в Виши» по пьесе Артура Миллера (восстановлен в 1987 году).

С 1978 года по 2009 год преподавал во ВГИКе, с 1987 года заведовал кафедрой игрового кино.

Возглавлял гильдию режиссеров Союза кинематографистов РФ. В 2008 году на съезде Союза кинематографистов РФ был избран председателем, но в 2009 году суд отменил итоги съезда. Входил в состав правления Союза кинематографистов РФ, был президентом международного фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер».

Лауреат многих профессиональных наград, народный артист СССР (1986).

P.S. Прощание с Марленом Хуциевым пройдет 21 марта в Центральном доме кинематографистов, передает «Интерфакс».





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