В Москву на гастроли едет «театр post»

© «театр post»

С 31 марта по 1 апреля на сцене Дома-музея М.С. Щепкина в Москве пройдут гастроли независимой театральной группы из Петербурга «театр post».

Программу гастролей откроет режиссерский дебют Дмитрия Волкострелова — «Июль» (31 марта в 20:00), работа над которым в 2010 году дала толчок к образованию «театра post».

Моноспектакль Алены Старостиной по тексту Ивана Вырыпаева вошел в новейшую историю российской режиссуры — он обозначил приход на отечественную сцену волны постдраматического театра. «Июль» — лауреат в категории «Лучшая работа режиссера» и номинант в категории «Лучшая женская роль» петербургской театральной премии «Прорыв» 2011 года.

Также в программе спектакль «Я свободен» (1 апреля в 18:00). В трактовке Дмитрия Волкострелова «фотопьеса» белорусского драматурга Павла Пряжко, состоящая из 535 фотографий и 13 подписей к ним, стала первым в России манифестом нонспектакулярного театра.

Завершит гастроли «театра post» московская премьера спектакля «Я свободен. Частично» (1 апреля в 20:00). Пьеса Павла Пряжко предстает в нем в оригинальном режиссерском прочтении премии «Золотая маска» Всеволода Лисовского. Полноправными участниками постановки, выпущенной в 2018 году, вместе с артистами «театра post» Иваном Николаевым и Аленой Старостиной станут зрители спектакля.





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