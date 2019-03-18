Встреча с Ириной Щербаковой пройдет в «Мемориале»© Международный Мемориал
Сегодня, 18 марта, в Международном Мемориале в Москве состоится встреча с историком Ириной Щербаковой.
Начало в 19:00, вход бесплатный по предварительной онлайн-регистрации.
Встреча проводится в рамках цикла «Историк за верстаком» (организаторы — Вольное историческое общество, НИПЦ «Мемориал» и Международный Мемориал). В фокусе встречи — историк и его творческая лаборатория, а также важные проблемы исторической памяти и исторической политики, историко-просветительской работы и деятельности общества «Мемориал».
Руководители проекта и ведущие — Константин Морозов и Никита Соколов.
Ирина Щербакова — историк, кандидат филологических наук, руководитель молодежных и образовательных программ Международного Мемориала, координатор проектов по устной истории и глава оргкомитета ежегодного Всероссийского школьного конкурса «Человек в истории. Россия — XX век».
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