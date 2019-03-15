Павел Гершензон прочитает лекцию в БДТ© Bolshoi Theatre / YouTube
17 марта в Большом драматическом театре имени Г.А. Товстоногова (БДТ) в рамках проекта «Big Data» состоится лекция балетного критика и куратора Павла Гершензона «Век модернизма – век танца».
Как сообщает сайт БДТ, лекция приурочена к премьере спектакля молодого режиссера, хореографа и художника Сергея Ларионова «MotherFatherSistersBrother», в котором «хрестоматийный текст пьесы Чехова "Три сестры" пересказывается языком танцтеатра, встроен в контекст абсурдистской драматургии Эжена Ионеско и деконструирован методом инверсии — его произносят наоборот, от финала к началу».
«Более того: авторы "MotherFatherSistersBrother" видят в Чехове предтечу модернистского искусства — искусства ХХ века», — говорится в аннотации к спектаклю.
В своей лекции Павел Гершензон расскажет, как в ХХ и XXI веке танцевали Чехова, какое влияние оказала идеология художественного модернизма на танцтеатр (и наоборот), как вышло, что для ХХ века танец стал важнейшим из искусств.
Лекция проводится в рамках совместного проекта «Big Data» БДТ и Школы Masters — цикла лекций, приуроченных к премьерам 100-101 сезона петербургского театра.
Куратор проекта — театральный критик, шеф-редактор раздела «Театр» COLTA.RU Дмитрий Ренанский.
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