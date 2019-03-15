Сергей Ларионов поставил в БДТ спектакль по «Трем сестрам»© Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова
14 марта на Малой сцене Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова (БДТ) прошла премьера танцевально-драматического спектакля «MotherFatherSistersBrother» молодого режиссера, хореографа и художника Сергея Ларионова по мотивам «Трех сестер» Чехова.
Премьерные представления также состоятся 28 марта, 3 и 17 апреля.
Как сообщает сайт БДТ, по сюжету семейная пара — мистер и миссис Смит — попали в дом Прозоровых и превратились в героев пьесы «Три сестры».
В спектакле Сергея Ларионова «хрестоматийный текст пьесы Чехова "Три сестры" пересказывается языком танцтеатра, встроен в контекст абсурдистской драматургии Эжена Ионеско и деконструирован методом инверсии — его произносят наоборот, от финала к началу. Более того: авторы "MotherFatherSistersBrother" видят в Чехове предтечу модернистского искусства — искусства ХХ века».
«Чехов воспринимается здесь не традиционно, не через призму психологического театра, поскольку в его драмах проблематика внеличностная, не индивидуальная, а общечеловеческая. И в этом его безусловная близость драматургии абсурдистского направления Эжена Ионеско, — говорит режиссер. — Современному человеку очень сложно понять проблемы сестер Прозоровых, в сущности эти женщины не существуют, потому что не действуют. Они говорят о какой-то Москве. Кто сейчас вообще хочет в Москву? Нелепость! Из-за Москвы и отрицания ее родился французский язык, как образ недосягаемой цели и какого-то глазированного пафоса интеллигентных разговоров».
Главные роли в «MotherFatherSistersBrother» исполняют Татьяна Аптикеева, Иван Федорук, Александра Куликова, Аграфена Петровская Алена Кучкова и Татьяна Щербань.
В спектакле звучат фрагменты композиций The Gossip, Эйприл Стивенс, Scissor Sisters, The Singing Nun, Рихарда Вагнера, Жанны Агузаровой и текст Юрия Смирнова «Зонг о чудесах».
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