Литераторы и журналисты выступили против установления прямой цензуры в России

Митинг против изоляции российского сегмента интернета. Москва, 10 марта 2019 года © BBC

Сегодня, 12 марта, члены объединений Ассоциация «Свободное слово», «ПЭН-Москва» и Санкт-Петербургский ПЕН-клуб распространили заявление с осуждением принятых Госдумой законов о фейковых новостях и об оскорблении власти, которые они считают открытой декларацией об установлении в стране режима прямой цензуры.

COLTA.RU приводит заявление полностью:







Об установлении в стране режима прямой цензуры

Мы, члены объединений Ассоциация «Свободное слово», «ПЭН-Москва» и Санкт-Петербургский ПЕН-клуб, считаем принятые Государственной думой законы, получившие известность как «закон о фейк-ньюс» и «закон об оскорблении власти», открытой декларацией об установлении в стране режима прямой цензуры.

«Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них… Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается…», — гласит 29 статья Конституции РФ.

Между тем упомянутые законы устанавливают право чиновника по собственному усмотрению, без следствия и суда, своим единоличным решением под надуманными и произвольными предлогами запрещать распространение любой информации и бессрочно блокировать любые медийные ресурсы в интернете. При этом блокировка будет осуществляться «незамедлительно», без каких-либо предупреждений и обсуждений.

Речь идет о грубом чиновничьем произволе, о циничном попрании конституционных прав граждан Российской Федерации.

Речь идет о создании невыносимых дискриминационных условий для российской медийной индустрии.

Речь идет о государственных репрессиях против всего журналистского и писательского сообщества.

Принятие таких законов продолжает тенденцию жесткого подавления свободы слова в России, подробно проанализированную в одноименном докладе Международного ПЕН-Клуба, «ПЭН-Москва» и Санкт-Петербургского ПЕН-клуба.

Мы призываем коллег литераторов, журналистов, блогеров, редакторов, издателей сохранять верность своему гражданскому и профессиональному долгу, участвовать в законном гражданском противодействии антиконституционным решениям государственных органов, использовать все возможности для защиты права россиян на свободу высказывания вплоть до опротестовывания произвола чиновников в российских и международных судах.

Члены Ассоциации «Свободное слово» и «ПЭН-Москва»

Надежда Ажгихина

Николай Александров

Александр Архангельский

Дмитрий Бавильский

Елена Баевская

Ирина Балахонова



Нуне Барсегян

Леонид Бахнов

Ирина Богатырева

Татьяна Бонч-Осмоловская

Марина Бородицкая

Алла Боссарт

Ольга Варшавер

Дмитрий Веденяпин

Алина Витухновская

Марина Вишневецкая

Сергей Гандлевский

Алиса Ганиева

Александр Гельман

Кристина Горелик

Марк Гринберг

Наталья Громова

Юлий Гуголев

Наталия Демина

Вероника Долина

Денис Драгунский

Ольга Дробот

Евгений Ермолин

Виктор Есипов

Леонид Зорин

Игорь Зотов

Наталья Иванова

Виктория Ивлева

Игорь Иртеньев

Геннадий Калашников

Дмитрий Карельский

Майя Кучерская

Олег Лекманов

Мария Людковская

Наталья Мавлевич

Виктор Матизен

Владимир Мощенко

Павел Нерлер

Антон Нечаев

Леонид Никитинский

Лев Оборин

Максим Осипов

Сергей Пархоменко

Григорий Пасько

Григорий Петухов

Андрей Плахов

Николай Подосокорский

Алёша Прокопьев

Лев Рубинштейн

Мария Рыбакова

Зоя Светова

Ольга Седакова

Вячеслав Середа

Алексей Слаповский

Борис Соколов

Наталия Соколовская

Владимир Сотников

Татьяна Сотникова (Анна Берсенева)

Ирина Стаф

Дмитрий Стахов

Любовь Сумм

Ирина Сурат

Татьяна Тульчинская

Людмила Улицкая

Мария Фаликман

Игорь Харичев

Наталья Чепик

Алла Шевелкина

Татьяна Щербина

Сергей Яковлев

Члены Санкт-Петербургского ПЕН-клуба

Константин Азадовский

Евгений Анисимов

Анатолий Бергер

Борис Вишневский

Татьяна Вольтская

Александра Глебовская

Яков Гордин

Дмитрий Григорьев

Любовь Гуревич

Александр Долинин

Валерий Дымшиц

Борис Егоров

Никита Елисеев

Вадим Жук

Нина Катерли

Николай Кононов

Ирина Кравцова

Ирина Левинская

Давид Раскин

Борис Рогинский

Сергей Стратановский

Александр Тимофеев

Татьяна Чернышева

Елена Чижова

Илья Штемлер

Валерий Шубинский



К заявлению присоединились

Мария Галина

Аркадий Штыпель

Валентина Кузнецова





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