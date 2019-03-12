Manowar выступят в Петербурге и Москве

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12 и 14 марта американская хеви-метал группа Manowar даст концерты в Петербурге и Москве.

Петербургский концерт состоится 12 марта в спортивном комплексе «Юбилейный», московский — 14 марта на стадионе «Динамо» («ВТБ Арена»).

Выступления группы в России входят в программу ее прощального мирового тура «The Final Battle». Его российская часть началась 1 марта в Новосибирске, затем Manowar выступили во Владивостоке, Хабаровске, Екатеринбурге и Самаре. Завершится тур 16 и 18 марта концертами в Ростове-на-Дону и Краснодаре.

«Это величайший момент для нас и наших российских поклонников! Российские фанаты очень преданы нашей музыке. Это большая честь для нас, что мы сможем посетить такое количество российских городов и выступить для всех поклонников!», — приводит сайт СК «Юбилейный» слова лидера Manowar Джоуи Демайо.

Перед российскими гастролями он сообщил ТАСС, что композиции для концертов были отобраны по итогам народного голосования, которое около полугода проводилось на сайте группы.





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