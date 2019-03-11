По итогам 2018 года на российском рекламном рынке интернет впервые обогнал ТВ

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В 2018 году рекламный рынок в России вырос на 12%, а интернет по итогам года впервые стал самым крупным сегментом российского рынка рекламы, оттеснив на второе место телевидение.

Об этом свидетельствуют данные исследования, результаты которого сегодня, 11 марта, представила комиссия экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), передает ТАСС.

«Суммарный объем рекламы в средствах ее распространения за вычетом НДС составил почти 469 млрд рублей, что на 12% больше, чем годом раньше», — отметили в АКАР.

Объем рынка интернет-рекламы в 2018 году вырос до 203 млрд рублей (+22%), объем рынка телерекламы — до 187 млрд рублей (+9%). Рынок рекламы печатных СМИ составил 18 млрд рублей (–12% ), при этом доходы digital-ресурсов издателей достигли 14 млрд рублей (+13%). Объем закупки рекламы на радио — 16,9 млрд рублей — по сравнению с показателями 2017 года не изменился.

Объем регионального рекламного рынка в 2018 году составил 48,4 млрд рублей (–2%).

Суммарный объем российского рынка маркетинговых коммуникаций с учетом рекламных бюджетов, израсходованных на создание креативных решений, на производство рекламной продукции и на оплату услуг рекламных агентств, составил около 810–830 млрд рублей.

С оценками объема рекламного рынко по типам контента в 2018 году можно ознакомиться на сайте АКАР.





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