Центр братьев Люмьер представит выставку Тамары Стофферс

Тамара Стофферс. Воробьевы горы. 2016 © Tamara Stoffers

С 13 марта по 30 июня в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве пройдет выставка молодой голландской художницы Тамары Стофферс.

Тамара Стофферс экспериментирует с техникой коллажа, комбинирует иллюстрации из книг, открыток и газет эпохи СССР, сообщают организаторы выставки на сайте Центра братьев Люмьер ,

«Благодаря смешению несоизмеримых объектов общей культурно-исторической эпохи, — пишут они, — художница создает новые визуальные связи и смысловые ситуации, интересные зрителю. Выбранный автором принцип основан на ностальгическом чувстве о прошлом, которое никогда не было ей известно».

Основой для многих коллажей Тамары Стофферс послужили иллюстрации из альбома «Portrait of Moscow», изданного в Лондоне в 1965 году. «Когда я впервые нашла старую книгу об СССР, — говорит художница, — я была очарована сильным визуальным языком той эпохи, яркостью образов, а также их часто неожиданным контрастом. Мне открылся крайне сюрреалистичный непонятный для меня мир».

16 марта в 16:00 состоится встреча с Тамарой Стофферс, на которой она подробно расскажет об истории создания своего коллажного проекта, а также проведет экскурсию по выставке.





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