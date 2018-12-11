Госдума обсудит наказания за неуважительные материалы в интернете© Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Сегодня, 12 декабря, в Госдуму внесен пакет законопроектов, устанавливающих наказания за распространение в интернете материалов, в неприличной форме выражающих неуважение к обществу, государству, официальным символам РФ и органам власти.
Как сообщает «Интерфакс», авторами законодательной инициативы выступили члены Совета Федераци Андрей Клишас и Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин («Единая Россия»).
Пакет включает два законопроекта. Один из них дополняет статью 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Мелкое хулиганство») частью 3, согласно которой распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете материалов, предназначенных для неограниченного круга лиц, «выражающих в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ и органа госвласти (если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния), влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток».
Второй законопроект предусматривает возможность блокировки ресурсов, которые распространяют такого рода информацию.
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