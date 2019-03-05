Нобелевские премии по литературе вручат сразу за два года

Нобелевские премии по литературе вручат сразу за два годаАндерс Ульссон© Sveriges Radio
10 декабря 2019 года состоится церемония вручения Нобелевской премии по литературе. На ней будут награждены лауреаты премии за 2018 и 2019 годы.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой интервью постоянного секретаря Шведской академии, писателя Андерса Ульссона газете Dagens Nyheter.
«В этом году будут две Нобелевские премии, как мы и надеялись», — сказал он. Имена лауреатов объявят в октябре.
Ульссон пояснил, что Нобелевский комитет по литературе договорился о проведении нового сезона премии с правлением Нобелевского фонда, который ранее заявлял, что она будет присуждена, «когда Шведская академия вернет себе доверие после скандала».
«У нас в любом случае будет Нобелевская премия. Я не хочу сейчас вдаваться в подробности. Главное, что мы пришли к соглашению», — подчеркнул Ульссон.
В мае 2018 года Шведская академия, присуждающая Нобелевскую премию по литературе, на фоне скандала с сексуальными домогательствами и разглашением имен претендентов на премию решила перенести награждение лауреата 2018 года на 2019 год. В начале июля 117 шведских писателей, актеров, журналистов и других деятелей культуры учредили Новую академию, которая осенью присудила собственную литературную премию французской писательнице Мариз Конде, после чего была распущена.
В ноябре был создан новый Нобелевский комитет по литературе, в который вошли Андерс Ульссон и еще четыре члена Шведской академии — писатель Пер Вестберг (председатель), историк Хорас Энгдаль, поэты Кристина Лугн и Йеспер Свенбру, а также пять экспертов — критиков и издателей, не являющихся членами академии. Новый состав Нобелевского комитета по литературе приступил к работе 1 февраля 2019 года.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬПонравился материал?помоги сайту!
17:13Российские феминистки готовят альтернативное празднование 8 марта
16:20В Центре Вознесенского покажут оперу-инсталляцию Дмитрия Курляндского
15:57Марина Разбежкина и Арне Биркеншток проведут тренинг-семинар в Москве
15:19Нобелевские премии по литературе вручат сразу за два года
14:19InLiberty запускает курс Михаила Майзульса о Средневековье
13:23В Россию едет Кристина Агилера
12:27Максим Атаянц расскажет о коринфском ордере как средстве госпропаганды
11:32Москвичам покажут утраченные памятники архитектурыВсе новости
Подписывайтесь
на канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен,
чтобы ничего не пропустить