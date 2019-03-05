Нобелевские премии по литературе вручат сразу за два года

Андерс Ульссон © Sveriges Radio

10 декабря 2019 года состоится церемония вручения Нобелевской премии по литературе. На ней будут награждены лауреаты премии за 2018 и 2019 годы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой интервью постоянного секретаря Шведской академии, писателя Андерса Ульссона газете Dagens Nyheter.

«В этом году будут две Нобелевские премии, как мы и надеялись», — сказал он. Имена лауреатов объявят в октябре.

Ульссон пояснил, что Нобелевский комитет по литературе договорился о проведении нового сезона премии с правлением Нобелевского фонда, который ранее заявлял, что она будет присуждена, «когда Шведская академия вернет себе доверие после скандала».

«У нас в любом случае будет Нобелевская премия. Я не хочу сейчас вдаваться в подробности. Главное, что мы пришли к соглашению», — подчеркнул Ульссон.

В мае 2018 года Шведская академия, присуждающая Нобелевскую премию по литературе, на фоне скандала с сексуальными домогательствами и разглашением имен претендентов на премию решила перенести награждение лауреата 2018 года на 2019 год. В начале июля 117 шведских писателей, актеров, журналистов и других деятелей культуры учредили Новую академию, которая осенью присудила собственную литературную премию французской писательнице Мариз Конде, после чего была распущена.

В ноябре был создан новый Нобелевский комитет по литературе, в который вошли Андерс Ульссон и еще четыре члена Шведской академии — писатель Пер Вестберг (председатель), историк Хорас Энгдаль, поэты Кристина Лугн и Йеспер Свенбру, а также пять экспертов — критиков и издателей, не являющихся членами академии. Новый состав Нобелевского комитета по литературе приступил к работе 1 февраля 2019 года.





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