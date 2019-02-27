Издан альбом «Матвей Казаков и допожарная Москва»© Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева
Сегодня, 27 февраля, в Государственном музее архитектуры имени А.В, Щусева пройдет презентация альбома «Матвей Казаков и допожарная Москва», вышедшего в издательстве «Кучково поле».
Начало в 18:00, вход свободный. Презентация состоится в рамках одноименной выставки, которая проходит в Музее архитектуры до 10 марта.
Альбом «Матвей Казаков и допожарная Москва» представляет собой каталог выставки.
«В собрании Музея архитектуры имени А.В. Щусева хранится коллекция подлинных проектных чертежей и рисунков Казакова, позволяющих представить все этапы его проектной и строительной деятельности, — говорится в издательской аннотации к альбому. — Особенно ценным материалом по истории архитектуры Москвы этого периода являются знаменитые архитектурные альбомы Казакова. Шесть альбомов партикулярных строений и семь — казенных были подготовлены под руководством зодчего. Они представляют собой уникальное собрание графики, показывающее все многообразие архитектурных сооружений города».
На сегодняшней презентации авторы-составители книги «Матвей Казаков и допожарная Москва» расскажут о творчестве архитектора и о комплексе связанных с ним графических материалов.
В отличие от предыдущих публикаций, строившихся по хронологическому принципу и иллюстрировавших все этапы творчества Казакова, в этом издании представлены в основном его московские произведения с достоверным авторством.
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