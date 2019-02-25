Умер Игорь Малашенко© «Радио Свобода»
Сегодня, 25 февраля, в Испании найден мертвым политолог, тележурналист и медиаменеджер Игорь Малашенко. Ему было 64 года.
Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Игорь Евгеньевич Малашенко родился в 1954 году в Москве, окончил философский факультет МГУ (1976), аспирантуру философского факультета МГУ (1980), кандидат философских наук.
В 1980–1989 годах работал в Институте США и Канады Академии наук СССР, с декабря 1991 года — на Первом канале телевидения, в 1992 году занимал пост генерального директора Российской государственной телевизионной и радиовещательной компании «Останкино».
В 1993 году стал одним из основателей телекомпании НТВ, в 1995 году вел на канале НТВ программу «Герой дня», в 1996 году был главным советником избирательной кампании кандидата в президенты РФ Бориса Ельцина.
В начале 1997 года вошел в число учредителей ЗАО «Медиа-Мост» и до 2000 года был членом совета директоров компании. Летом 2000 года Игорь Малашенко уехал из России после обвинений, выдвинутых в адрес владельца ЗАО «Медиа-Мост» Владимира Гусинского. В 2001 году в США создал телеканал RTVi и до 2009 года был его гендиректором.
В 2017 году Игорь Малашенко руководил избирательным штабом Ксении Собчак во время президентских выборов.
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