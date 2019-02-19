Объявлен сбор средств на фильм о Кирилле Толмацком© Detsl aka Le Truk / YouTube
Журналист Роман Супер запустил краудфандинговую кампанию в поддержку производства биографического документального фильма о рэпере Кирилле Толмацком (Децле).
Фильм расскажет «о том, кем на самом деле был рэпер Децл, какие взгляды он разделял и в какой России мечтал жить», сообщает Роман Супер на странице кампании на Planeta.ru.
«Я хочу по-человечески, без телевизионных криков и скандалов, рассказать историю самого недооцененного русского артиста, который попробовал сделать не так как все, а по-своем, — пишет журналист. — У меня нет ни личных накоплений, ни многомиллионных телебюджетов, которые я мог бы вложить в создание такого фильма. Но у меня есть вы и друзья, с которыми я много лет занимаюсь независимой журналистикой и документалистикой. Мы — продакшн-компания «Амурские волны» — хорошо знаем, как снять этот фильм. Я призываю вас поддержать нас в этом».
Цель краудфангдинговой кампании — 3,5 млн рублей. С 18 февраля, когда было объявлено о ее запуске, уже собрано около 1,8 млн. До завершения кампании остался 41 день.
Кирилл Толмацкий умер в ночь на 3 февраля после концерта в Ижевске. Ему было 35 лет.
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