Артисты из Бельгии и Нидерландов выступят на Alfa Future People

Showtek © Alfa Future People

Фестиваль современной музыки и технологий Alfa Future People, который в пройдет под Нижним Новгородом с 16 по 18 августа, объявил первых участников – Jeffrey Sutorius (Нидерланды), Coone (Бельгия) и Showtek (Нидерланды).

В этом году на Alfa Future People увеличится количество сцен. К Main-, Bass- и Techno-сценам добавятся сцены, посвященные Deephouse, Trance, а также Live-сцена, бóльшую часть программы которой составят выступления рэперов.

Среди первых трех участников фестиваля голландец Jeffrey Sutorius, еще недавно выступающий под псевдонимом Dash Berlin. Как фронтмен Dash Berlin он входил в список 20 лучших диджеев по версии DJ Magazine. На его счету выступления в лучших клубах, на крупнейших фестивалях и престижные музыкальные награды, в том числе приз IDMA в номинации Best High Energy Track.

Бельгийская звезда хардстайла Coone начал продюсировать музыку в 15 лет, а к 24-м уже собирал в клубах у себя на родине по 10 000 зрителей. Сейчас его имя и виртуозные треки хорошо известны далеко за пределами Бельгии, в том числе благодаря его собственному лейблу Dirty Workz. В 2018 году Coone стал первым в истории хардстайл-диджеем, сыгравшем на фестивале Tomorrowland.

Братья Ваутер и Шурд Янсенн из нидерландского дуэта Showtek в 2010-х всерьез заявили о себе на хардстайл- и EDM-сцене. Суперхит 2012 года «Cannonball» дал им путевку на мировые танцполы, а в 2014-м они объединились с хитмейкером David Guetta, чтобы записать международный блокбастер «Bad».

Фестиваль Alfa Future People проводится при поддержке Альфа-Банка





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