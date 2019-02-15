В ММОМА пройдет выставка Агентства Сингулярных Исследований

В ММОМА пройдет выставка Агентства Сингулярных ИсследованийАгентство Сингулярных Исследований (Станислав Шурипа, Анна Титова). Grateful Dead в Ленинграде, 2018© ММОМА
С 27 февраля по 4 апреля Московский музей современного искусства (ММОМА) и галерея «Триумф» представлят проект Агентства Сингулярных Исследований (АСИ) «Flower Power. Архив».
Как сообщает сайт ММОМА, в проекте «Flower Power. Архив» художники Станислав Шурипа и Анна Титова исследует возможности жанра исторической реконструкции.
Их новая работа рассказывает о тайном обществе Flower Power, которое действовало в позднесоветские годы. Проект включает презентацию документов, обнаруженных поисковой командой АСИ в заброшенном дачном поселке в Ленинградской области, а также реконструированные на основе собранных материалов объекты и исторические данные. При помощи найденного архива художники воссоздают особый мир, в котором жили эти неизвестные «партизаны духа».
Вниманию зрителей представлены не только вехи пройденного обществом пути и невидимой борьбы, которую вели адепты Flower Power, но и уникальные материальные свидетельства их деятельности: документы, печатная продукция, личные вещи, утварь и артефакты, использовавшиеся в политико-магических действах и мистериях.
В этой работе, как и в других проектах АСИ, критическое обращение к визуальной риторике исторических и краеведческих музеев размывает границы между воображаемым и документальным, историей и сновидением, реконструкцией и оригиналом, образом и событием, позволяя зрителям наблюдать за скрытыми от глаз и игнорируемыми официальной историей явлениями прошлого.
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