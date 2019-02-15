 
16:58 15 февраля 2019Новости
2990
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

В ММОМА пройдет выставка Агентства Сингулярных Исследований

News_detailed_pictureАгентство Сингулярных Исследований (Станислав Шурипа, Анна Титова). Grateful Dead в Ленинграде, 2018© ММОМА

С 27 февраля по 4 апреля Московский музей современного искусства (ММОМА) и галерея «Триумф» представлят проект Агентства Сингулярных Исследований (АСИ) «Flower Power. Архив».

Как сообщает сайт ММОМА, в проекте «Flower Power. Архив» художники Станислав Шурипа и Анна Титова исследует возможности жанра исторической реконструкции.

Их новая работа рассказывает о тайном обществе Flower Power, которое действовало в позднесоветские годы. Проект включает презентацию документов, обнаруженных поисковой командой АСИ в заброшенном дачном поселке в Ленинградской области, а также реконструированные на основе собранных материалов объекты и исторические данные. При помощи найденного архива художники воссоздают особый мир, в котором жили эти неизвестные «партизаны духа».

Вниманию зрителей представлены не только вехи пройденного обществом пути и невидимой борьбы, которую вели адепты Flower Power, но и уникальные материальные свидетельства их деятельности: документы, печатная продукция, личные вещи, утварь и артефакты, использовавшиеся в политико-магических действах и мистериях.

В этой работе, как и в других проектах АСИ, критическое обращение к визуальной риторике исторических и краеведческих музеев размывает границы между воображаемым и документальным, историей и сновидением, реконструкцией и оригиналом, образом и событием, позволяя зрителям наблюдать за скрытыми от глаз и игнорируемыми официальной историей явлениями прошлого.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ



Комментарии


Сегодня на сайте
Прощай, язык!Кино
Прощай, язык! 

«Синонимы» Надава Лапида лидируют в фестивальном рейтинге критиков

15 февраля 20196130
Genius lociТеатр
Genius loci 

«Пермские боги» Дмитрия Волкострелова в «Театре-Театре»

15 февраля 20195040