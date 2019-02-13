В российских театрах появятся президенты

В российских театрах появятся президентыЗаместитель министра культуры РФ Павел Степанов© Министерство культуры Российской Федерации
Министерство культуры Российской Федерации собирается ввести должность президента в театрах.
Об этом сегодня, 13 февраля, сообщил заместитель министра культуры Павел Степанов в Москве на пресс-конференции, посвященной инициативам по реформированию законодательства в сфере закупок для нужд учреждений культуры.
«Сейчас мы приходим к выводу, что иногда в этой структуре управления всей деятельностью театра, как административно-хозяйственной, так и творческой, — управления в широком смысле этого слова — возникает целесообразность введения такой должности, как президент», — цитирует Степанова «Интерфакс».
Замминистра уточнил, что должность президента будет вводиться не во всех театрах, вопрос, необходима ли она, будет решаться отдельно в каждом случае исходя «из разумности и целесообразности».
«Безусловно, это будет связано, как правило, с той личностью, которая будет занимать [должность] президента», — сказал Степанов.
Инициатива ввести должность президента театра содержится в комплексе поправок и проектов нормативных актов, разработанных Минкультом для упрощения государственного регулирования в сфере театральной деятельности. Сейчас эти документы проходят согласование в правительстве.
Президентская должность и раньше существовала в некоторых театрах России, таких как Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой, Московский драматический театр «Человек» и Театр Армена Джигарханяна. В декабре 2018 года Татьяна Доронина, которая была художественным руководителем МХАТа имени М. Горького с 1987 года, была назначена на cпециально введенную должность президента театра после того, как его новым художественным руководителем стал Эдуард Бояков.
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