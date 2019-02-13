Roots United проведет в Петербурге вечеринку серии OFF

© Roots United

8 марта в петербургском пространстве «Севкабель Порт» на территории первой кабельной мануфактуры в России состоится вечеринка серии OFF, которую организует объединение Roots United.

Как сообщают организаторы, вечеринка станет крупнейшим событием Roots United за последние полгода и пройдет на двух этажах и трех сценах.

На OFF by Roots United: Phantom выступят Regis (Великобритания), Mono Junk (Финляндия), DJ Deeon (США), Judaah (Франция) и Low Jack (Франция).

Na Nich (Украина), Igor Glushko (Украина) и Vera Logdanidi (Украина) будут представлять киевское объединение Rhythm Büro, также в вечеринке примут участие резиденты Roots United — Shutta (Россия), El (Россия), Hoopa (Россия), Dices (Россия) и Eostra (Россия).







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