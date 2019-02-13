Roots United проведет в Петербурге вечеринку серии OFF© Roots United
8 марта в петербургском пространстве «Севкабель Порт» на территории первой кабельной мануфактуры в России состоится вечеринка серии OFF, которую организует объединение Roots United.
Как сообщают организаторы, вечеринка станет крупнейшим событием Roots United за последние полгода и пройдет на двух этажах и трех сценах.
На OFF by Roots United: Phantom выступят Regis (Великобритания), Mono Junk (Финляндия), DJ Deeon (США), Judaah (Франция) и Low Jack (Франция).
Na Nich (Украина), Igor Glushko (Украина) и Vera Logdanidi (Украина) будут представлять киевское объединение Rhythm Büro, также в вечеринке примут участие резиденты Roots United — Shutta (Россия), El (Россия), Hoopa (Россия), Dices (Россия) и Eostra (Россия).
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ
Понравился материал?помоги сайту!
18:19Сергей Дворцевой обсудит «Айку» со зрителями в Москве и Петербурге
16:54Открыт набор участников фестиваля медленного чтения «Подземный Иерусалим»
16:12В российских театрах появятся президенты
15:20Лаборатория для художников откроется в Образовательном центре ММОМА
14:06В ММДМ пройдет конкурс пианистов Владимира Крайнева
13:37Roots United проведет в Петербурге вечеринку серии OFF
12:42«Праздник» Красовского покажут в «Мемориале»
11:46В московском трамвае расскажут об архитектуре советского модернизма
12 февраля 2019
18:30Алан Парсонс представит новый альбом в МосквеВсе новости
Подписывайтесь
на канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен,
чтобы ничего не пропустить