В московском трамвае расскажут об архитектуре советского модернизма

© «Москва глазами инженера»

Образовательный проект «Москва глазами инженера» запускает новую трамвайную экскурсию по юго-западу города, посвященную советскому модернизму.

Как сообщает сайт проекта «Москва глазами инженера», первая экскурсия отправится 24 февраля в 12:00 от станции метро «Университет».

Экскурсанты увидят Госцирк и ансамбль площади перед ним, Дом аспиранта и стажера МГУ, дом-корабль на Тульской, Даниловский рынок, узнают об особенностях архитектуры модернизма — художественной выразительности при минимуме приемов и современных строительных технологиях, — о том, как трамвай сохранился в Москве благодаря хрущевкам и чем маршруты на окраинах отличаются от центральных.

Автор экскурсии — инженер-гидролог, экскурсовод, специалист по истории наземного транспорта Андрей Клюев.

«В 1950-х Москва разрасталась на юго-запад активнее, чем в других направлениях, — рассказывает он. — Появились широкие проспекты, типовая жилая застройка, транспортные коридоры и собственные архитектурные шедевры. Именно в это время на смену сталинскому большому стилю пришел модернизм, который на долгие десятилетия стал доминирующим в советской архитектуре. В этом стиле строились жилые дома, зрелищные здания, пространство торговли и быта».





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