В РГГУ обсудят книгу Елены Нестеровой о передвижниках

13 февраля в книжной магазине РГГУ «У кентавра» состоится дискуссия по новой книге Елены Нестеровой «Товарищество передвижников. Демократический реализм».

Начало в 19:00, вход свободный по предварительной онлайн-регистрации.

«Книга искусствоведа Елены Нестеровой посвящена Товариществу передвижных художественных выставок, ключевого в истории отечественного искусства движения, просуществовавшего более пятидесяти лет и положившего начало появлению независимых объединений конца XIX — начала ХХ столетий. Искусство членов ТПХВ — Репина и Крамского, Перова и Архипова, Ге и Куинджи, Васнецова и Шишкина — рассматривается в контексте художественных явлений эпохи», — говорится в аннотации на сайте издательства «Кучково поле», выпустившего книгу.

«Объединившись для общего дела, художники-разночинцы смогли создать свою живописную картину мира, внеся изменения буквально во все традиционные жанры изобразительного искусства. Термин демократический реализм гораздо точнее отражает суть тех преобразований, которые несло творчество передвижников, чем активно использовавшееся в том же контексте понятие критический реализм, — пишет Елена Нестерова в заключении книги. — Обличительные тенденции в искусстве, проявившись в 1860-е годы, к моменту создания Товарищества, себя уже исчерпали. Передвижники стали авангардом демократического движения, честно и искренне показав то, в чем они видели смысл жизни, сделав это задачей искусства. Традиции их искусства, найденные ими мотивы и образы, будут вдохновлять отечественную живопись на протяжении всего ХХ столетия».

Участники:

Елена Нестерова — д.и., искусствовед, эксперт по культурным ценностям, автор книги;

— д.и., искусствовед, эксперт по культурным ценностям, автор книги; Илья Печенкин — к.и., заведующий кафедрой русского искусства Факультета истории искусств РГГУ;

— к.и., заведующий кафедрой русского искусства Факультета истории искусств РГГУ; Алексей Дружинин — к.и., доцент кафедры русского искусства РГГУ;

— к.и., доцент кафедры русского искусства РГГУ; Элина Швец — к.п.н., доцент Факультета истории искусств РГГУ.

От проекта «Гуманитарные среды»:

Евгения Вежлян (Воробьева) — куратор проектов Центра новейшей русской литературы Института филологии и истории РГГУ;

— куратор проектов Центра новейшей русской литературы Института филологии и истории РГГУ; Александр Марков — профессор Факультета истории искусств РГГУ;

Модератор — директор Высшей школы европейских культур РГГУ Аркадий Перлов.

Дискуссия «Демократический реализм: феномен передвижников» проводится в рамках междисциплинарного проекта гуманитарных встреч «Среда на Чаянова», организованного Центром новейшей русской литературы, Высшей школой европейских культур и Факультетом истории искусств РГГУ с целью обсуждения — поверх дисциплинарных и цеховых барьеров — трансформаций, которым подвержены все стороны современной культурной реальности.





ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ