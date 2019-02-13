Билли Айлиш впервые выступит в России

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В августе в Москву и Петербург впервые приедет с концертами американская певица и автор песен Билли Айлиш.

Московский концерт пройдет 27 августа в клубе Adrenaline Stadium, петербургский — 28 августа в клубе А2 Green Concert.

«Восходящая звезда альтернативной поп-сцены выстрелила первым синглом "Ocean Eyes" три года назад, за месяц до своего пятнадцатилетия. Хит, набравший к октябрю 2018 года более 132 млн прослушиваний на Spotify, Билли записала с подачи старшего брата — певца, актера и музыкального продюсера Финнеаса О’Коннелла. Всего семейный тандем выпустил уже полтора десятка композиций, среди которых закрепившая успех дебюта "Bellyache" и мультиплатиновый хит "Lovely" в дуэте с R&B-исполнителем Халидом», — сообщают организаторы концертов Билли Айлиш на сайте Adrenaline Stadium.

«Первый EP Билли Айлиш "Don’t Smile at Me", количеством треков вполне тянущий на лонгплей, вышел во второй половине 2017 года, поднялся до 36-го места в Billboard 200 и до 3-го места в альтернативном чарте».

На 29 марта назначен релиз полноразмерного студийного альбома «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?», первые три сингла с которого — «You Should See Me in a Crown», «When the Party's Over» и «Bury a Friend» — уже собрали на YouTube более 250 млн просмотров.





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