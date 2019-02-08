Умер Сергей Юрский

© «Россия-24»

Сегодня, 8 февраля, в Москве в возрасте 83 лет умер актер и режиссер театра и кино Сергей Юрский.

Об этом сообщает ТАСС.

Сергей Юрьевич Юрский родился в 1935 году в Ленинграде, отучившись три курса на юридическом факультете ЛГУ, в 1955 году поступил на актерский факультет Ленинградского театрального института имени А.Н. Островского (мастерская Леонида Макарьева), который окончил в 1959 году.

В 1957 году был принят в труппу Большого драматического театра, где под руководством Георгия Товстоногова участвовал в постановках спектаклей «Горе от ума» (Чацкий), «Три сестры» (Тузенбах), «Идиот» (Фердыщенко), «Лиса и виноград» (Эзоп), «Король Генрих VI» (Генрих VI) и другие. В 1974 году дебютировал в БДТ как режиссер, поставив спектакль «Мольер» по пьесе Михаила Булгакова «Кабала святош».

В 1978 года переехал в Москву, был актером и режиссером Театра имени Моссовета, поставил на его сцене ряд спектаклей, в числе которых «Тема с вариациями», «Орнифль», «Правда хорошо, а счастье лучше», «Не было ни гроша, да вдруг алтын» и «Предбанник». С 1995 года играл Фому Опискина в спектакле по повести Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели».

В 1992 году основал «АРТель АРТистов Сергея Юрского», с которой поставил на сцене МХТ имени А.П. Чехова спектакль «Игроки-XXI» по пьесе Гоголя. Долгое время сотрудничал с театром «Школа современной пьесы», поставил два спектакля в токийском театре «Хайюдза».

С конца 1950-х годов снимался в кино, фильмография Сергея Юрского насчитывает около 50 фильмов, в том числе «Человек ниоткуда» (1961), «Республика ШКИД» (1966), «Золотой теленок» (1968) «Король-олень» (1969), «Место встречи изменить нельзя» (1979), «Маленькие трагедии» (1979), «Любовь и голуби» (1984), «Королева Марго» (1996), «Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину» (2008). В 1990 году Сергей Юрский снял по собственной повести фильм «Чернов/Chernov».

Кроме того, Сергей Юрский занимался дублированием иностранных фильмов, озвучивал мультфильмы, в качестве чтеца создал 15 программ современных и классических писателей, с программой «Пушкин и другие» совершил несколько мировых турне, опубликовал несколько книг прозы и стихов, переводил пьесы Эжена Ионеско.

Народный артист РСФСР (1987), лауреат многих профессиональных премий, среди которых «Кинотавр», Царскосельская художественная премия, «Золотая маска», «Звезда театрала» и «Ника».

Прощание с Сергеем Юрским состоится 11 февраля в Театре Моссовета, артист будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.





ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ