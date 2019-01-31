ИНИОН РАН восстановят за 6,7 млрд рублей

Правительство РФ постановило выделить более 6,7 млрд рублей на восстановление сгоревшего в 2015 году здания Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН). Работы предполагается завершить в 2021 году.

Постановление правительства, датированное 30 января, опубликовано на официальном интерне-портале правовой информации.

Бюджетные средства на восстановление здания ИНИОН РАН на Нахимовском проспекте в Москве будут выделены в 2019–2020 годах, на 2021 год запланирован ввод объекта в эксплуатацию, общая площадь строительства составит 38,5 тысяч кв.м.

ИНИОН РАН, крупнейший в России центр научной информации и многопрофильный научно-исследовательский институт в области социальных и гуманитарных наук, с середины 1970-х годов располагался в специально построенном здании на Нахимовском проспекте.

Зимой 2015 года в здании института произошел сильный пожар — огонь охватил 2000 кв.м, обрушилось около 1000 кв.м кровли. В результате было утрачено более 5 млн экземпляров научных изданий, хранившихся в институтском фонде.

ИНИОН был вынужден временно переехать в бывшее здание Академии сельскохозяйственных наук на улице Кржижановского. Осенью 2016 года градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение восстановить и реконструировать здание ИНИОН с увеличением площади на 5,5 тысяч кв.м.





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