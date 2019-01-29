Задержан похититель картины Куинджи из Третьяковской галереи

Архип Куинджи. Ай-Петри. Крым. 1908 © Государственный Русский музей

Сегодня, 28 января, в Подмосковье сотрудники МВД и ФСБ задержали подозреваемого в похищении картины «Ай-Петри. Крым» с выставки Архипа Куинджи в Государственной Третьяковской галереи (ГТГ). Найдена и сама картина.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с ФСБ России задержан подозреваемый в хищении картины Куинжи», — сказала она.

27 января картину «Ай-Петри. Крым» сняли со стены одного из залов Инженерного корпуса ГТГ, где проходит выставка «Архип Куинджи», и вынесли из здания на глазах у посетителей.

Подозреваемому 31 год, в декабре 2018 года его уже задерживала полиция за хранение наркотиков, на момент совершения преступления в ГТГ он находился под подпиской о невыезде. В МВД отметили, что «преступление совершено из корыстных побуждений». Ранее источник в правоохранительных органах высказал предположение, что картину, скорее всего, похитили на заказ.

Украденная картина была спрятана на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где ее и нашли полицейские. По данным МВД, картина не получила повреждений и будет приобщена к делу в качестве вещественного доказательства.

P.S. Сайт МВД России опубликовал видеозапись кражи картины из ГТГ и задержания подозреваемого. Он заявил, что не знает, за что его задержали и добавил: «Я не совершаю преступлений, я законопослушный гражданин». Также подозреваемый сказал, что «плохо помнит», что он делал 27 января, и ему «нужно освежить память».

«В настоящее время устанавливаются возможные соучастники противоправного деяния, расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении на сайте МВД.





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