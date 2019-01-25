Вручены «Золотые орлы»Кадр из фильма «Война Анны»© SAGa
Сегодня, 25 января, в Москве прошла церемония вручения премии Национальной академии кинематографических искусств и наук России «Золотой орел» за 2018 год.
В основных номинациях премию получили:
Лучший фильм:
- «Война Анны», реж. Алексей Федорченко
Лучшая режиссерская работа:
- Алексей Федорченко («Война Анны»)
Лучшая женская роль в кино:
- Аглая Тарасова («Лед»)
Лучшая мужская роль в кино:
- Владимир Машков («Движение вверх»)
Лучший телевизионный сериал (более 10 серий):
- «Хождение по мукам», реж. Константин Худяков
Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий):
- «Sпарта», реж. Егор Баранов
Лучшая женская роль на телевидении:
- Анна Михалкова («Обычная женщина»)
Лучшая мужская роль на телевидении:
- Александр Петров («Sпарта»)
Полный список лауреатов 17-сезона премии «Золотой орел» приводит «Профисинема».
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