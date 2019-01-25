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Вручены «Золотые орлы»

News_detailed_pictureКадр из фильма «Война Анны»© SAGa

Сегодня, 25 января, в Москве прошла церемония вручения премии Национальной академии кинематографических искусств и наук России «Золотой орел» за 2018 год.

В основных номинациях премию получили:

Лучший фильм:


Лучшая режиссерская работа:

  • Алексей Федорченко («Война Анны»)


Лучшая женская роль в кино:

  • Аглая Тарасова («Лед»)


Лучшая мужская роль в кино:

  • Владимир Машков («Движение вверх»)


Лучший телевизионный сериал (более 10 серий):

  • «Хождение по мукам», реж. Константин Худяков


Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий):

  • «Sпарта», реж. Егор Баранов


Лучшая женская роль на телевидении:


Лучшая мужская роль на телевидении:

  • Александр Петров («Sпарта»)

Полный список лауреатов 17-сезона премии «Золотой орел» приводит «Профисинема».





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