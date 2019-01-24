Из Исторического музея пропала икона XVI века

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Полиция проводит проверку по факту исчезновения из фондохранилища Государственного исторического музея иконы XVI века вологодской школы «Богоматерь Смоленская Шуйская».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, икона должна была демонстрироваться на выставке «Русский север», но старший научный сотрудник отдела древнерусской живописи музея не смогла ее предоставить.

В свою очередь ответственный хранитель фонда икон не смогла объяснить, почему икона отсутствует в фондохранилище. «Была проведена комиссионная проверка, по результатам работы которой икону так и не удалось найти. В связи с этим дирекция музея приняла решение обратиться в полицию», — пояснили в правоохранительных органах.

Икона «Богоматерь Смоленская Шуйская» была возвращена с выставки в Мурманске в фонд древнерусской живописи Исторического музея в августе 2018 года. Выставка «Русский север» открылась в Историческом музее в начале декабря, именно тогда обнаружилась пропажа.

«В настоящее время проводится полная сверка фонда древнерусской живописи (около 30 тысяч единиц хранения), только по результатам которой можно будет официально заявить о том, что икона не найдена», — сообщили в Историческом музее.

По словам заместителя директора Исторического музея по фондовой работе Марины Чистяковой, ревизия займет не меньше двух месяцев. Тем временем полицейские намерены изучить записи с установленных в музее камер видеонаблюдения, по факту пропажи иконы возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»).













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