В Париже открывается проект «Дау»

© Инга Домбровская / RFI

Сегодня, 24 января, на трех парижских площадках состоится мировая премьера арт-проекта режиссера Ильи Хржановского «Дау» (Dau).

«Дау» создавался с 2005 года, с 2008 по 2011 год в Москве, Петербурге, Баку, Копенгагене, Лондоне и Харькове проходили съемки одноименного фильма, основанного на воспоминаниях Коры Ландау, жены советского физика Льва Дандау. В съемочном процессе участвовали несколько тысяч человек, в основном это были непрофессиональные актеры, играющие самих себя.

Как отмечает журнал «Театр», в «Дау» также снялись известные деятели науки, искусства, театра и кино, в том числе дирижер Теодор Курентзис, театральные режиссеры Анатолий Васильев, Питер Селларс и Ромео Кастеллуччи, художники Карстен Хеллер, Марина Абрамович, Борис Михайлов и Филипп Паррено.

Среди актеров, дублировавших французскую версию, Жерар Депардье, Изабель Юппер, Изабель Аджани, Уиллем Дефо, Моника Белуччи и Фанни Ардан, в создании саундтрека участвовали Брайан Ино и Роберт Дель Ная из Massive Attack.

Первоначально предполагалось, что «Дау» будет впервые показан в Берлине, где его авторы собирались воссоздать участок Берлинской стены, но прошлой осенью власти города отклонили заявку на осуществление проекта.

На парижской премьере будут представлены более 700 часов отснятого материала, 13 смонтированных полнометражных фильмов и несколько сериалов. Посетителям театра Шатле, театра Отель-де-Виль и Центра Помпиду необходимо оформить «визу» — на 6 часов, 24 часа или на весь период работы проекта, до 17 февраля. Обменяв на входе свои мобильные телефоны на специальные устройства, гости «Дау» смогут ознакомиться с визуальной частью проекта и принять участие в различных действих — например, в шаманском ритуале и собеседовании со священнослужителями и психологами.

В недавнем интервью RFI один из участников проекта Илья Пермяков назвал его параллельным мультиверсумом:

«Что я имею в виду: для проекта "Дау" важно, что это не историческая реконструкция и не современный мир, а это некая параллельная полукарнавальная, полусимволическая, полуреальная территория, попадая на которую человек как участник этого эксперимента может открыть в себе нечто новое, может переродиться, может увидеть те черты, которые он или она старательно прятали в обыденной жизни. Но погружаясь в это карнавальное пространство ритуала, человек получает свободу экспериментировать с собой и увидеть те черты, которые часто от него самого были скрыты. Попадая в эту действительность, которая не является ни реальностью, ни искусством, а является экспериментом, экспедицией внутрь самого себя, человек открывает то, что от него скрыто».





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