Фестиваль AFP Snow Edition объявил первых участников

Chase & Status © BBC Music

Сегодня, 23 января, стали известны хедлайнеры ночной программы музыкально-спортивного фестиваля AFP Snow Edition, который пройдет с 22 по 24 марта на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Адлерском районе Сочи.

Как сообщает пресс-служба фестиваля, в ночь с 23 на 24 марта на концертной площадке «Роза Холл» выступят бельгийский продюсер Apashe и британские электронщики Chase & Status.

AFP Snow Edition — новый проект организаторов международного музыкального фестиваля современной музыки и технологий Alfa Future People — пройдет в формате apres-ski, распространенном на горнолыжных курортах вида отдыха и включающем развлекательную программу после и во время занятий спортом.

Музыкальная программа будет разделена на дневную и ночную.

Три сцены фестиваля расположатся на склонах высотой 1100 м (Горная Олимпийская деревня), 1600 м (Роза-1600) и 2320 м (Роза Пик). На них зарубежные и российские электронные музыканты будут выступать днем, во время работы подъемников. В ночное время фестивальная жизнь переместится на каток и концертную площадку «Роза Холл».

















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