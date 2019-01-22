Объявлены номинанты премии «Оскар»

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Сегодня, 22 января, Американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на премию «Оскар» 2019 года в 24 категориях.

В главных категориях номинированы:

«Лучший фильм»:

«Черная Пантера» (Black Panther), реж. Райан Куглер

«Черный клановец» (BlacKkKlansman), реж. Спайк Ли

«Богемская рапсодия» (Bohemian Rhapsody), реж. Брайан Сингер

«Фаворитка» (The Favourite), реж. Йоргос Лантимос

«Зеленая книга» (Green Book), реж. Питер Фаррелли

«Рома» (Roma), реж. Альфонсо Куарон

«Звезда родилась» (A Star Is Born), реж. Брэдли Купер

«Власть» (Vice), реж. Адам Маккей



«Лучший режиссер»:

Спайк Ли («Черный клановец»)

Павел Павликовский («Холодная война»)

Йоргос Лантимос («Фаворитка»)

Альфонсо Куарон («Рома»)

Адам Маккей («Власть»)



«Лучший мужская роль»:

Кристиан Бэйл («Власть»)

Брэдли Купер («Звезда родилась»)

Уиллем Дефо («Ван Гог. На пороге вечности»)

Рами Малек («Богемская рапсодия»)

Вигго Мортенсен («Зеленая книга»)



«Лучшая женская роль»:

Ялица Апарисио («Рома»)

Гленн Клоуз («Жена»)

Оливия Колман («Фаворитка»)

Леди Гага («Звезда родилась»)

Мелисса Маккарти («Сможете ли вы меня простить?»)



«Лучший фильм на иностранном языке»:

Ливан — «Капернаум» (Cafarnaúm / Capernaum), реж. Надин Лабаки

Польша — «Холодная война» (Zimna Wojna / Cold War), реж. Павел Павликовский

Германия — «Работа без авторства» (Werk ohne Autor / Never Look Away), реж. Флориан Хенкель фон Доннерсмарк

Мексика — «Рома» (Roma), реж. Альфонсо Куарон

Япония — «Магазинные воришки» (Manbiki kazoku / Shoplifters), реж. Хирокадзу Корээда

Фильм Сергея Дворцевого «Айка», выдвинутый на «Оскар» от Казахстана и включенный в шорт-лист премии, в число номинантов не вошел.

Полностью список номинантов приводит Variety. Больше всего номинаций — по десять — у фильмов «Фаворитка» и «Рома».

Церемония награждения лауреатов 91-го сезона премии «Оскар» состоится в Лос-Анджелесе 24 февраля. Прямую трансляцию на английском языке и с синхронным переводом на русский в ночь с 24 на 25 февраля будет вести портал «Кинопоиск».

















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