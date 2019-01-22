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Объявлены номинанты премии «Оскар»

News_detailed_picture© BGR

Сегодня, 22 января, Американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на премию «Оскар» 2019 года в 24 категориях.

В главных категориях номинированы:

«Лучший фильм»:

  • «Черная Пантера» (Black Panther), реж. Райан Куглер
  • «Черный клановец» (BlacKkKlansman), реж. Спайк Ли
  • «Богемская рапсодия» (Bohemian Rhapsody), реж. Брайан Сингер
  • «Фаворитка» (The Favourite), реж. Йоргос Лантимос
  • «Зеленая книга» (Green Book), реж. Питер Фаррелли
  • «Рома» (Roma), реж. Альфонсо Куарон
  • «Звезда родилась» (A Star Is Born), реж. Брэдли Купер
  • «Власть» (Vice), реж. Адам Маккей


«Лучший режиссер»:

  • Спайк Ли («Черный клановец»)
  • Павел Павликовский («Холодная война»)
  • Йоргос Лантимос («Фаворитка»)
  • Альфонсо Куарон («Рома»)
  • Адам Маккей («Власть»)


«Лучший мужская роль»:

  • Кристиан Бэйл («Власть»)
  • Брэдли Купер («Звезда родилась»)
  • Уиллем Дефо («Ван Гог. На пороге вечности»)
  • Рами Малек («Богемская рапсодия»)
  • Вигго Мортенсен («Зеленая книга»)


«Лучшая женская роль»:

  • Ялица Апарисио («Рома»)
  • Гленн Клоуз («Жена»)
  • Оливия Колман («Фаворитка»)
  • Леди Гага («Звезда родилась»)
  • Мелисса Маккарти («Сможете ли вы меня простить?»)


«Лучший фильм на иностранном языке»:

  • Ливан — «Капернаум» (Cafarnaúm / Capernaum), реж. Надин Лабаки
  • Польша — «Холодная война» (Zimna Wojna / Cold War), реж. Павел Павликовский
  • Германия — «Работа без авторства» (Werk ohne Autor / Never Look Away), реж. Флориан Хенкель фон Доннерсмарк
  • Мексика — «Рома» (Roma), реж. Альфонсо Куарон
  • Япония — «Магазинные воришки» (Manbiki kazoku / Shoplifters), реж. Хирокадзу Корээда

Фильм Сергея Дворцевого «Айка», выдвинутый на «Оскар» от Казахстана и включенный в шорт-лист премии, в число номинантов не вошел.

Полностью список номинантов приводит Variety. Больше всего номинаций — по десять — у фильмов «Фаворитка» и «Рома».

Церемония награждения лауреатов 91-го сезона премии «Оскар» состоится в Лос-Анджелесе 24 февраля. Прямую трансляцию на английском языке и с синхронным переводом на русский в ночь с 24 на 25 февраля будет вести портал «Кинопоиск».







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