Объявлены номинанты премии «Оскар»© BGR
Сегодня, 22 января, Американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на премию «Оскар» 2019 года в 24 категориях.
В главных категориях номинированы:
«Лучший фильм»:
- «Черная Пантера» (Black Panther), реж. Райан Куглер
- «Черный клановец» (BlacKkKlansman), реж. Спайк Ли
- «Богемская рапсодия» (Bohemian Rhapsody), реж. Брайан Сингер
- «Фаворитка» (The Favourite), реж. Йоргос Лантимос
- «Зеленая книга» (Green Book), реж. Питер Фаррелли
- «Рома» (Roma), реж. Альфонсо Куарон
- «Звезда родилась» (A Star Is Born), реж. Брэдли Купер
- «Власть» (Vice), реж. Адам Маккей
«Лучший режиссер»:
- Спайк Ли («Черный клановец»)
- Павел Павликовский («Холодная война»)
- Йоргос Лантимос («Фаворитка»)
- Альфонсо Куарон («Рома»)
- Адам Маккей («Власть»)
«Лучший мужская роль»:
- Кристиан Бэйл («Власть»)
- Брэдли Купер («Звезда родилась»)
- Уиллем Дефо («Ван Гог. На пороге вечности»)
- Рами Малек («Богемская рапсодия»)
- Вигго Мортенсен («Зеленая книга»)
«Лучшая женская роль»:
- Ялица Апарисио («Рома»)
- Гленн Клоуз («Жена»)
- Оливия Колман («Фаворитка»)
- Леди Гага («Звезда родилась»)
- Мелисса Маккарти («Сможете ли вы меня простить?»)
«Лучший фильм на иностранном языке»:
- Ливан — «Капернаум» (Cafarnaúm / Capernaum), реж. Надин Лабаки
- Польша — «Холодная война» (Zimna Wojna / Cold War), реж. Павел Павликовский
- Германия — «Работа без авторства» (Werk ohne Autor / Never Look Away), реж. Флориан Хенкель фон Доннерсмарк
- Мексика — «Рома» (Roma), реж. Альфонсо Куарон
- Япония — «Магазинные воришки» (Manbiki kazoku / Shoplifters), реж. Хирокадзу Корээда
Фильм Сергея Дворцевого «Айка», выдвинутый на «Оскар» от Казахстана и включенный в шорт-лист премии, в число номинантов не вошел.
Полностью список номинантов приводит Variety. Больше всего номинаций — по десять — у фильмов «Фаворитка» и «Рома».
Церемония награждения лауреатов 91-го сезона премии «Оскар» состоится в Лос-Анджелесе 24 февраля. Прямую трансляцию на английском языке и с синхронным переводом на русский в ночь с 24 на 25 февраля будет вести портал «Кинопоиск».
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