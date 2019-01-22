«Кинопоиск» будет вести трансляцию оскаровской церемонии

© ABC

В ночь с 24 на 25 февраля на портале «Кинопоиск» будет показана церемония вручения премии «Оскар» в прямом эфире.

Как сообщает «Кинопоиск», церемонию можно будет увидеть в двух версиях: с оригинальной звуковой дорожкой и с синхронным переводом на русский язык. Трансляция будет сопровождаться комментариями экспертов, ее можно будет также посмотреть на главной странице «Яндекса».

Кроме того, на следующий день на «Кинопоиске» будет выложена специально подготовленная Американской киноакадемией 90-минутная версия.

Прямая трансляция будет доступна только в России, полную запись церемонии на обоих языках до 19 марта можно будет смотреть и в странах СНГ.

Номинанты на премию «Оскар» будут объявлены сегодня, 22 января.





























ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ