БДТ едет на гастроли в Москву

БДТ едет на гастроли в МосквуСцена из спектакля «Слава»© Стас Левшин / БДТ имени Г.А. Товстоногова
С 19 по 29 января в Москве пройдут гастроли Российского государственного академического Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова, посвященные 100-летию театра и 25-летию «Золотой маски».
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на художественного руководителя петербургского театра Андрея Могучего.
«Мы привозим в Москву пять спектаклей. Не знаю, лучшие они или нет, но в любом случае они отражают сегодняшний день БДТ, — рассказал Андрей Могучий. По его словам, юбилейные гастроли БДТ, совпавшие в началом Года театра в России, — это «время разговора о предназначении и ответственности - ответственности театра перед обществом и общества перед театром, разговора о времени, о том, что было раньше и о том, что будет потом, с театром и с нами».
На сцене МХТ имени А.П. Чехова будут показаны спектакли Андрея Могучего «Гроза» по пьесе Александра Островского, «Пьяные» по пьесе Ивана Вырыпаева и «Губернатор» по рассказу Леонида Андреева.
Спектакль Константина Богомолова «Слава» по пьесе Виктора Гусева будет представлен на сцене Малого театра. Завершит гастроли показ спектакля Андрея Могучего «Алиса» с Алисой Фрейндлих в главной роли на специально построенной площадке в пространстве Music Media Dome.
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