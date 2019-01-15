Александр Ведерников станет музыкальным руководителем Михайловского театра

В феврале 2019 года пост музыкального руководителя и главного дирижера Михайловского театра в Петербурге займет Александр Ведерников.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

«Первой постановкой маэстро станет опера "Аида" Джузеппе Верди, премьера которой назначена на ноябрь 2019 года», — уточнили в пресс-службе.

Александр Ведерников сменит на посту музыкального руководителя Михайловского театра Михаила Татарникова, который занимал его с 2012 года. С 2009 по 2018 год Ведерников возглавлял Симфонический оркестр Оденсе. Свою новую должность он будет совмещать с работой в Датской Королевской опере, где с сентября 2018 года занимает пост главного дирижера.

«Мне было очень приятно после десятилетнего перерыва получить предложение о работе в России, — прокомментировал Ведерников. — Михайловскому театру и мне предстоит множество творческих вызовов, мы уже запланировали ряд интересных постановок и концертов. Верю, что мы сумеем придать новый импульс Михайловскому театру и блистательному звучанию его имени, как у нас в стране, так и за рубежом».

Александр Ведерников (р. 1964) окончил Московскую консерваторию по классу оперно-симфонического дирижирования и аспирантуру, работал в Московском академическом музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, в Большом симфоническом оркестре Гостелерадио, десять лет был художественным руководителем и главным дирижером основанного им симфонического оркестра «Русская филармония», в 2001–2009 годах был главным дирижером и музыкальным руководителем Большого театра.









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