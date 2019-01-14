«Большая книга» открывает сезон

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Сегодня, 14 января, открывается прием заявок на соискание национальной литературной премии «Большая книга».

Как сообщает сайт «Большой книги», совет экспертов премии принимет работы до 28 февраля.

«Мы ждем, что на конкурс этого года будут представлены книги, значение которых преодолеет границы страны, которые получат мировой отзвук — и перед нами окажется, может быть в самом начале своего творческого пути, настоящий world writer — писатель всемирный. Надеемся на определенное стилистическое, тематическое разнообразие сочинений — чтобы каждая книга состоялась по-своему, совершенно оригинально», — говорит председатель экспертного совета Михаил Бутов.

На соискание премии могут быть выдвинуты романы, повести, сборники повестей или рассказов, а также документальная проза и мемуары, написанные на русском языке, и авторские переводы произведений с других языков, подписанные в печать с 1 января 2018 года по 28 февраля 2019 года.

Изданные произведения могут выдвигать сами авторы, рукописи — книжные издательства, СМИ, творческие союзы, федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов России, а также члены Литературной академии — жюри премии, в мостав которого входят входит более ста человек — профессиональных литераторов и издателей, деятелей культуры, искусства, научных работников, общественных деятелей, журналистов и предпринимателей.

Российская национальная литературная премия «Большая книга» учреждена в 2005 году Центром поддержки отечественной словесности. Призовой фонд премии составляет 5,5 млн рублей. В 2018 году первую премию получила Мария Степанова за книгу «Памяти памяти».









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