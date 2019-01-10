 
18:27 10 января 2019Новости
6910
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

Роскомнадзор нашел на сайте BBC пропаганду терроризма

News_detailed_picture© BBC News Русская служба

Сегодня, 10 января, Роскомнадзор объявил, что в результате проверки интернет-ресурсов BBC «выявлены материалы, транслирующие идеологические установки международных террористических организаций».

Согласно информации на сайте Роскомнадзора, речь идет о цитатах Абу Бакра аль-Багдади — лидера исламистской организации ИГ, которая признана в РФ террористической.

«Проводится экспертиза на предмет соответствия данных материалов нормам российского антиэкстремистского законодательства», — отмечает Роскомнадзор.

Также сообщается, что Роскомнадзор «осуществляет постоянный мониторинг программ телеканала BBC World News, распространяемых в России».

Вещатель BBC World News в РФ, ООО «Бритиш телевижн», до 16 января по запросу Роскомнадзора должен предоставить «документы, подтверждающие соблюдение требований закона о СМИ об ограничении прямого или косвенного контроля российских СМИ со стороны иностранных организаций», а с 14 по 31 января «будет проведена проверка соблюдения ООО "Бритиш телевижн" лицензионных и обязательных требований в сфере телерадиовещания».

Роскомнадзор начал проверку BBC World News и интернет-ресурсов BBC на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству в декабре 2018 года «в связи с ситуацией, связанной с вынесением британским регулятором Ofcom решения о нарушении каналом RT правил вещания».

Незадолго до этого стало известно, то Ofcom может оштрафовать RT на сумму до 250 тысяч фунтов или отозвать его лицензию на вещание в Великобритании в связи с нарушениями принципов объективности подачи информации в материалах телеканала, в частности, об отравлении Скрипалей и войне в Сирии.



ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ

Комментарии


Сегодня на сайте
Ленни и ДжорджColta Specials
Тест: Ленни и Джордж 

Спорт, табак, искусство и женщины в жизни двух великих американских композиторов — Джорджа Гершвина и Леонарда Бернстайна. Специальный тест COLTA.RU

10 января 201921640