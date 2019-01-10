Роскомнадзор нашел на сайте BBC пропаганду терроризма© BBC News Русская служба
Сегодня, 10 января, Роскомнадзор объявил, что в результате проверки интернет-ресурсов BBC «выявлены материалы, транслирующие идеологические установки международных террористических организаций».
Согласно информации на сайте Роскомнадзора, речь идет о цитатах Абу Бакра аль-Багдади — лидера исламистской организации ИГ, которая признана в РФ террористической.
«Проводится экспертиза на предмет соответствия данных материалов нормам российского антиэкстремистского законодательства», — отмечает Роскомнадзор.
Также сообщается, что Роскомнадзор «осуществляет постоянный мониторинг программ телеканала BBC World News, распространяемых в России».
Вещатель BBC World News в РФ, ООО «Бритиш телевижн», до 16 января по запросу Роскомнадзора должен предоставить «документы, подтверждающие соблюдение требований закона о СМИ об ограничении прямого или косвенного контроля российских СМИ со стороны иностранных организаций», а с 14 по 31 января «будет проведена проверка соблюдения ООО "Бритиш телевижн" лицензионных и обязательных требований в сфере телерадиовещания».
Роскомнадзор начал проверку BBC World News и интернет-ресурсов BBC на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству в декабре 2018 года «в связи с ситуацией, связанной с вынесением британским регулятором Ofcom решения о нарушении каналом RT правил вещания».
Незадолго до этого стало известно, то Ofcom может оштрафовать RT на сумму до 250 тысяч фунтов или отозвать его лицензию на вещание в Великобритании в связи с нарушениями принципов объективности подачи информации в материалах телеканала, в частности, об отравлении Скрипалей и войне в Сирии.
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